По состоянию на 1 октября 2021 в 23 областях Украины и в городе Киев установлен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Черновицкая область пересекла отметку и оказалась в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при МОЗ Украины в пятницу, 1 октября.

С 24 сентября по 1 октября в Украине зарегистрировано 52 954 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 4879 детей и 994 медицинских работников. Госпитализировано 14 597 человек, летальных случаев - 990. Выздоровели 13621 человек.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 255 случаев на 100 тысяч населения при определенном показателе зеленого уровня 75 случаев на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель составлял 181 случай.

Самый низкий уровень заболеваемости в Кировоградской области - 54 случаев на 100 тысяч населения, в Закарпатской - 70, в Полтавской - 104, в Винницкой области - 155, в Киевской - 179. Самый высокий уровень в таких областях: в Луганской - 565, в Черновицкой - 527, в Харьковской - 387.

Уровень госпитализации по стране на 1 октября составляет 39,8 случаев на 100 тысяч населения при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. Средняя загруженность коек с кислородом - 45,3% при предельном показателе 65%.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 435 413 человек;

выздоровели - 2 258 455 человек;

летальных исходов - 56 446 человек;

проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.

С начала вакцинации в Украине привито 7 072 803 человека, из них получили 1 дозу - 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 5 674 722 человека. Всего сделано 12 747 523 прививок против COVID-19.

Уровни эпидемической опасности распространения Covid-19 по регионам Украины. Источник: ЦОЗ Минздрава Украины

Центр общественного здоровья отмечает, что необходимо соблюдать элементарные противоэпидемические требования - ношение масок и соблюдение дистанции, ведь от этого зависит, произойдет ли подъем заболеваемости в Украине.

Также в ЦОЗ настаивают, что важно вакцинироваться людям из групп риска - людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также родным и людям, проживающим с ними или ухаживающим за ними. Все вакцины, которые использует Украина, одобрены Всемирной организацией здравоохранения и являются безопасными, а также защищают от тяжелого течения болезни, осложнений и смерти от COVID-19.

Для того, чтобы избежать заболевания Covid-19, Центр общественного здоровья рекомендует:

Мойте руки с мылом или пользуйтесь средством для дезинфекции рук, содержащим не менее 70% спирта.

Соблюдайте общественную дистанцию ​​более 1,5 метров.

Избегайте скоплений людей и закрытых помещений с плохой вентиляцией. Если такой возможности нет, наденьте маску.

Не прикасайтесь к глазам, носу и рту на улице, в транспорте или магазине.

Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфеткой, которую сразу же выбрасывайте.

Вакцинируйтесь.

Следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу, при необходимости придерживайтесь самоизоляции.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин поддержал экстренную регистрацию вакцин и лекарств. Речь идет о введении понятия разрешения для экстренного использования.

Также мы информировали, что Минздраву Украины рекомендовали начать вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 лет.