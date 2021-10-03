Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запасов природного газа на территории страны хватит для внутреннего потребления и экспорта минимум на 100 лет.

Об этом глава государства сказал во время интервью испанскому информагентству EFE, текстовую версию которого опубликовал сайт "АзерТАдж".

По словам Алиева, объем подтвержденных запасов газа в Азербайджане составляет 2,6 триллионов кубометров.

Он также напомнил, что Азербайджан начал экспортировать природный газ в Европу 31 декабря прошлого года.

"С того времени портфель нашего экспорта растет. На протяжении 15 лет мы являемся надежным поставщиком нефти на европейский рынок, и никаких перебоев не было. А сейчас мы играем свою роль как надежный поставщик природного газа", - сказал Алиев.

Он рассказал, что сейчас в стране идет разведка новых месторождений газа, и есть потенциал для наращивания объемов добычи. Кроме того, местные власти и иностранные инвесторы вкладывают деньги в возобновляемые источники энергии.

"Мы сможем направить на экспорт потребляемый нами природный газ, потому что заменим его солнечной и ветряной энергией. В дальнейшем мы сможем расширить географию поставок в Европе до Балкан и нескольких стран Восточной Европы", - заключил президент.

31 декабря 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора. Поставки рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 миллиардов кубов азербайджанского газа в Европу.

Южный газовый коридор тянется от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании.

Между тем цена газа на энергетической бирже Украины достигла уже почти $1500 за тысячу кубов.

А в Европе стоимость голубого топлива неуклонно приближается к новой рекордной отметке в $1200.