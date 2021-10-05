Российская актриса Юлия Пересильд во время прямой трансляции с борта Международной космической станции, которую вел "Роскосмос", поделилась первыми впечатлениями от полета.

Трансляция велась на Ютуб-канале "Роскомсоса".

Включение у актрисы было коротким, поэтому она уложилась в несколько предложений.

"Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю", – сказала Пересильд.

Еще один участник первого в мире киноэкипажа, режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко добавил от себя, что все происходящее для него и Юлии было приятным шоком.

"Осознавание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем", – отметил он.

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Напомним, в России решили снять первый в мире фильм прямо в космосе. Для этого Пересильд, Шипенко и их дублеров серьезно готовили на Земле. В сентябре кинодеятели сдали экзамен в Центре подготовки космонавтов.

В первой половине дня 5 октября они улетели к МКС с Байконура.