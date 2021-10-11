Дмитрий Разумков, которого отправили в отставку с должности спикера парламента 7 октября, прокомментировал позицию главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, анонсировавшего возможное лишение экс-председателя Рады депутатского мандата. По мнению Разумкова, для него она является непоятной.

Об этом со ссылкой на Дмитрия Разумкова сообщает "Украина 24".

"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов — ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", - заявил Разумков.

Кроме того, бывший спикер Рады заявил, что еще не вел переговоры с фракциями и депутатскими группами по поводу возможного сотрудничества. Что касается "Батькивщины", Разумков обратил внимание, что нардепы от этой политсилы вместе со "слугами народа", депутатами из групп "Доверие" и "За будущее" голосовали за его отставку. По мнению бывшего спикера, в стенах Верховной Рады таким образом появился новый формат коалиции.

"Но я готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину — не только говорить и видео снимать, а работать", - добавил Разумков.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как отправляли в отставку Дмитрия Разумкова и какое у него политическое будущее.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" анонсировали съезд партии в ноябре, на котром могут лишить Разумкова депутатского мандата.