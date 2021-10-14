На День защитника Украины в Киеве прошли марши националистов и ветеранов. Они стартовали от парка Шевченко и окончились на площади Независимости. "Страна" подвела итоги и сделала краткие выводы о сегодняшних уличных акциях в столице.

Националисты вышли на улицу не только в честь нового государственного праздника - Дня защитника Украины, но и чтобы отметить очередную годовщину создания Украинской повстанческой армии.

Марш показал довольно скромное количество представителей радикальной тусовки. Несмотря на то, что свозили ее в Киев автобусами и участвовало в нем сразу несколько крупнейших организаций, выставить удалось только несколько тысяч "штыков". По официальным данным - пять тысяч (причем в прошлом году Нацполиция заявляла о шести), а по данным очевидцев - не более двух-трех.

Причем собирали этот "кворум" около двух часов, а само шествие закончилось за 40 минут.

В этом году националисты решили даже не ходить на Банковую, а вместо этого сожгли чучело президента Зеленского прямо на Крещатике.

Сделал это "Нацкорпус" - организация, которая в последнее время вошла в клинч с Офисом президента. Остальные участники - "Правый сектор", "Свобода" и другие - особых антипатий к Зеленскому не высказывали.

Да и странно было бы это делать в свете того, что требования националистических маршей исправно властями исполняются. На прошлогоднем шествии требовали закрыть оппозиционные телеканалы - и это было сделано. Как и многое другое.

Сверяет ли власть свою повестку с пожеланиями националистов? Или же они артикулируют то, что Банковая и так собиралась делать в силу политической целесообразности? Вопрос открытый. Те же телеканалы объективно были костью в горле у Зеленского, который провалил свои обещания по поводу мира на Донбассе и подвергался критике оппозиции.

Поэтому, судя по всему, даже эти скромные марши будут подаваться на Западе как причина, по которой невозможно исполнить Минские соглашения и провести выборы на Донбассе.

А значит, несмотря на "антизеленскую" риторику властям они в общем и целом выгодны.

"Страна" подробно рассказывала, как прошел сегодняшний марш.

Мы также писали, что перед его началом один из участников выкрикнул антисемтский лозунг, а также пожелал смерти русским.