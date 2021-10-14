Главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что в больницах Украины подготовлены 55 500 коек для коронавирусных пациентов. При этом половина из них уже занята.

Об этом Кузин сказал 13 октября в эфире Украинского радио.

"У нас сейчас выделены (уже с учетом того, что мы включаем дополнительные больницы) почти 55 500 коек. Это то количество, которое у нас есть на уровне областей. Из них сейчас заняты 50,8%. Когда мы видим, что в какой-то области у нас есть превышение показателя 50-55%, добавляются новые койки", - пояснил Кузин.

Он добавил, что существует план развертывания до 70 000 коек для ковидных пациентов, а на уровне каждой области также определены больницы резервной волны, которые будут задействовать в случае, если ситуация пойдет по худшему сценарию.

В целом, по словам Кузина, медицинская система может выделить до 90 000 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Впрочем, при таком количестве коек под ковидных людей может пострадать плановая госпитализация пациентов с другими заболеваниями, считает санврач.

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Между тем к 14 октября новых зараженных в течение суток выявили почти 19 000 человек. Такие цифры говорят о том, что волна коронавируса набирает силу.

Как сообщала "Страна", из-за эпидемии осенние школьные каникулы могут продлить до четырех недель.