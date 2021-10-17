В конце ноября Киев может посетить президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне договорился изучить возможность организации "Нормандского саммита" с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом написал экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур в статье "Успеет ли Макрон приехать в Украину?" для "Зеркала недели".

"Кажется, наконец вопрос визита в Украину президента Франции (после 23-летней паузы) перешел в практическую плоскость. Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание, и возможность визита рассматривается", которые мне приходилось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на наивысшем уровне. Очевидно, этому была приурочена существенная часть переговоров во время недавнего визита в Киев советника Эммануэля Макрона, бывшего посла Франции в Украине Изабель Дюмон. Говорят, что визит состоится в конце ноября", - написал Шамшур.

По мнению дипломата, это последняя возможность для Макрона посетить Украину до конца своей пятилетней каденции, а дальше все будет жестко подчинено графику избирательной кампании 2022 года.

Во время дебатов в Сенате Франции 13 октября, сенатор Натали Гуле завила, что украинская власть блокирует выполнения соглашения "Нормандского формата".

Напомним, 1 октября 2019 года Украина официально подписала формулу Штайнмайера. Это документ, который увязывает вопросы особого статуса и выборов на неподконтрольных территориях. Киев должен был принять специальный закон о выборах на неподконтрольных территориях. При этом украинская сторона так и не узаконила согласованные нормы, то есть отказалась проводить выборы на Донбассе. Почему так произошло подробно разбиралась "Страна".

Как сообщала "Страна", до этого президент Украины Владимир Зеленский с французским коллегой вели телефонные переговоры, в которых Макрон говорил о важности проведенных в Украине реформ, в том числе, в банковской сфере и обещал посетить Киев, как только появится такая возможность.