Верховная Рада Украины планирует провести внеочередное заседание в четверг, 21 октября. В повестку планируют включить 14 законопроектов.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Внеочередное на четверг по вопросам евроинтеграции: 3680-р, 4507, 4527, 5464, 6055, 4554, 0075, 0089, 0094, 0108, 0111, 0113, 0120 и 0123. Никакой интриги нет, ничего сверхъестественного - все законы уже кочевали из повестки в повестку, просто не хватало времени рассмотреть", - написал он.

Как известно, речь идет о таких документах:

3680-д - проект закона о внесении изменений в законы Украины "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале";

4507 - проект закона об энергетической эффективности;

4527 - проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала" по развитию высокоэффективной когенерации;

5464 - проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" по развитию производства биометана;

6055 - проект закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи;

4554 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС;

0075 - проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации;

0089 - проект закона о ратификации Соглашения между Украиной и Финляндской Республикой о взаимной охране информации с ограниченным доступом;

0094 - проект закона о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса;

0108 проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве;

0111 - проект закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений;

0113 - проект закона о ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

0120 - проект закона о ратификации Конвенции Международной организации труда №184 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве;

0123 - проект закона о ратификации Гарантийного соглашения "Проект развития АО Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним, также стало известно, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит Налоговый законопроект №5600. Рассматривать будут по сокращенной процедуре.

Как писала "Страна", вопроса об отставках в правительстве пока в повестке Рады нет.