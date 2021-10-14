По состоянию на сегодняшний день, 14 октября, в Верховной Раде не планируют кадровых перестановок в Кабинете Министров, о чем ранее заявил бывший председатель парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил новоизбранный спикер Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

По его словам, на данный момент в повестку дня парламента не включен вопрос о перестановках в правительстве. Также председатель Рады добавил, что сейчас нет ни одного представления по кадровым вопросам.

Стефанчук добавил, что сейчас важны другие законопроекты.

"После того, как мы их (законопроекты - Ред.) примем, будут приниматься и другие какие-то, возможно и кадровые, решения", - сказал спикер Рады.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявляли, что уже этой осенью возможны кадровые изменения в правительстве Украины. Речь шла о постах министра обороны вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, на которых сейчас находятся Андрей Таран и Олег Уруский.

Вместе с тем, днем ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в который раз заявила, что готова возглавить Министерство обороны Украины вместо Тарана.

Также сообщалось, что 19 октября Рада будет выбирать нового вице-спикера, должность которого освободилась после того, как Стефанчук заменил Разумкова в кресле председателя парламента.