В четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин выступил на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, а потом ответил на вопросы.

За три с половиной часа он коснулся ситуации в Украине, отношений с США и другими странами, рассказал о "Северном потоке 2" и кризисе западных ценностей.

Собрали ключевые заявления российского президента и проанализировали, что некоторые из них значат для Украины.

Что Путин заявил об Украине

Прозвучало три основных мессиджа.

Намек не непризнание украинской власти. Президент России назвал ситуацию в Украине тупиком, поскольку у власти де-факто стоит не президент, а некая группа людей.

"Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной. Вне зависимости от того, какова фамилия главы государства", - полагает Путин.

По его мнению, "агрессивное меньшинство" влияет на принимаемые решения, ожидаемые народом страны. "Это такой тупик, я в общем не очень понимаю, как из него можно выйти", - сказал Путин.

"Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям", - добавил президент РФ. В этом контексте он упомянул Виктора Медведчука.

"Его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять".

Тезис Путина продолжает логику недавней статьи его зама по Совету безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что в Украине уже нет руководства, с которым Россия могла бы иметь дело.

Причем Путин дает понять, что не ждет каких-либо изменений после очередных выборов, поскольку стратегический курс все равно задают националисты, а любую альтернативу, как показала история с Медведчуком, подвергают репрессиям.

В этих словах Путина можно усмотреть сигнал, что дипломатические методы урегулирования отношений с Украиной будут уступать каким-то другим. Поскольку переговоры с украинским руководством вести, с точки зрения Кремля, бессмысленно. Но, не исключено, что это сигналы американцам, которых Москва давно призывает "вразумить" украинское руководство.

Второй важный момент - это прозвучавшее, пожалуй, впервые сомнение лично Путина в законности любой избранной в Украине власти. Что звучит как намек на непризнание будущих выборов президента, на которые, судя по всему, намерен пойти Зеленский.

Напомним, и Порошенко, и Зеленского Россия признавала в надежде, что они закончат конфликт на Донбассе. Причем оба обещали это сделать, будучи кандидатами, но сошли с этого пути, как только стали президентами.

Что будет значит это непризнание в практической плоскости - пока сказать трудно. Но последствия могут быть самыми разными - учитывая постоянные обстрелы на Донбассе.

Украина и НАТО. Комментируя визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, Путин повторил свой тезис, что формальное членство Украины в НАТО может не состояться, но военное освоение территории уже идет.

"Раз расширили, два расширили... Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО... Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать-то с этим? Ну не мы же туда лезем со своими ракетами!... Это реально создает угрозу Российской Федерации, мы это хорошо осознаем", - сказал Путин.

О том, что военные усилия Запада в Украине, Россия осознает как угрозу, известно давно - и в Кремле об этом говорят не впервые. Но одновременно у Путина молчат, что по этому поводу намерены делать - хотя это важнее всего.

Но, учитывая, что военную помощь от США Украина будет в любом случае проецировать на Донбасс, то и противодействие ей скорее всего будет именно там - где Россия имеет возможности наращивать военную поддержку "республикам".

Вопрос только, какой будет помощь Украине от НАТО. Если такой, как сейчас - устаревшее оружие небольшими партиями и советники - то это одно. Но если "ракеты под Харьковом" - совсем другое. Но пока, судя по всему, второй вариант на Западе всерьез не рассматривают. В том числе - благодаря регулярным заявлениям РФ о "красных линиях".

Упрощение получения гражданства РФ. Еще одна тема, которая может коснуться Украины.

"Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса... Но тем не менее законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно", - заявил Путин, отвечая на вопрос журналистки Маргариты Симоньян, которая ранее призывала Москву признать "ДНР" и "ЛНР" и даже присоединить их.

Либерализация предоставления российского гражданства украинцам в последние годы заметно ускорилась. Но процесс его получения пока сложно назвать простым. Путин здесь назвал социально-экономические преграды, не конкретизируя, какие именно.

От США до Китая

Многие высказывания Путин посвятил вопросам энергетики, международной политики и текущим в мире конфликтам.

"Северный поток 2". Путин заявил о готовности России резко увеличить поставки газа в Европу, если запустят "Северный поток-2".

По его словам, первая труба уже заполнена газом. До конца года будет завершена работа по заполнению второй трубы. В общем объеме это 55 млрд кубометров газа. Как только немецкий регулятор даст разрешение на поставку, Россия уже на следующий день сможет их начать.

То есть газовый кризис в Европе может разрешить лишь ускорение процесса сертификации "Северного потока-2", прямым текстом говорят в Москве. При этом, как видим, увеличение прокачки через Украину Путиным даже не рассматривается.

От США до Китая. Путин сделал ряд заявлений, которые касаются основных международных партнеров России.

Он раскритиковал слова президента Турции, который ранее раскритиковал ООН и заявил, что судьба человечества зависит от "горстки стран", победивших во Второй мировой войне.

"Если мы разрушим право вето постоянного члена, то ООН умрет в этот же час" - сказал Путин.

Также он заявил, что США не должны снимать с себя ответственность за ситуацию в Афганистане, тем более, что у Америки есть много инструментов, чтобы повлиять на ситуацию. А "Талибан", пришедший к власти, должен выстроить отношения со всеми группами в стране. В зависимости от решений талибов, Россия может принимать решение об исключении их из списка террористов.

В целом же он сказал, что Байден поступил правильно, когда взял на себя ответственность и вывел американские войска из Афганистана, хотя это можно было сделать как-то иначе.

"Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, несопоставимых с ней вообще ни по одному параметру. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом деле ситуация только кардинально ухудшилась", - считает Путин.

Встречу с президентом США в Женеве он назвал продуктивной, такой, которая показала, что США настроены на возрождение отношений. По его словам, после саммита США и Россия "двигаются по генеральным договоренностям вперед".

Что касается перспектив сотрудничества с новыми властями Германии, он сказал, что Россия готова сотрудничать, хоть там и намечается сложная коалиция с разнонаправленными взглядами ("зеленые", например, выступают против "Северного потока-2").

Путин пообещал продолжать активную работу по налаживанию диалога с Китаем.

В целом говоря об укреплении влияния России в мире, глава Кремля заявил, что главное - это уважать себя.

"Не нужно из кожи лезть вон, чтобы доказать кому-то, что мы хорошие. Относиться с уважением к себе, своей истории, своей культуре. И люди к вам потянутся".

Видимо, в рамках политики самоуважения он раскритиковал ОБСЕ и Совет Европы. По словам Путина, если эти организации "будут поучать страны постсоветского пространства, то перспектив их существования мало". Далее он предположил, что если Россия выйдет из Совета Европы, за ней могут последовать и другие страны.

Военные конфликты. По словам Путина, Армения и Азербайджан должны создать условия долгосрочного урегулирования в Карабахе.

При этом он отметил, что без участия России урегулировать ситуацию на границе в Карабахе нельзя, поскольку карты о границах находятся в Генштабе РФ. Сейчас там в целом сохраняется спокойствие, но не всегда удается избежать инцидентов после стольких лет противостояния.

На вопрос об угрозе мировой войны президент РФ ответил, что существует угроза полного взаимного уничтожения и об этом не нужно забывать.

Критика ценностей Запада и опасения от будущего

Одной из основных тем речи Путина стала "война ценностей". Российский президент пожалуй впервые провозгласил, что основные противоречия между РФ и Западом лежат не в экономической или политической сфере, а в ценностных ориентирах.

Путин назвал чудовищными новые ценности Запада.

"Уход от таких понятий, как "мама", "папа", разных полов - это воспринимается на Западе как прогресс. Это чудовищно, когда детям внушают, что мальчик может стать девочкой. Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера - на грани преступления против человечества", - заявил российский президент.

Он заявил, что борьба с расизмом превращается в расизм наоборот, а дискуссия о правах мужчин и женщин зашла не в то русло.

"Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали, – не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг – и вы там будете", - сказал Путин.

Также он заявил, что существующая модель капитализма, которая сегодня является основой общественного устройства в большинстве стран, исчерпала себя, поскольку в ее рамках больше нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий.

По той же причине российского президента настораживает опережающий рост технологий.

"Что будет, когда техника превзойдет человека по способности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий организм, после которого человек перестает быть самим собой и превращается в какую-то иную сущность?", - задался вопросом глава Кремля.

Он также заявил, что в мире будет нарастать кризис продовольствия. А также растет число климатических катаклизмов.

По словам Путина, пандемия и другие процессы показали, что эпоха доминирования Запада уходит в прошлое.

"Доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе", - заявил российский президент. Также он выразил надежду, что в этот раз смена доминирующих игроков может состояться без войны.

"Политическая история, пожалуй, еще не знает примеров того, как стабильное мировое устройство устанавливалось бы без большой войны и не на основе ее итогов, как это было после Второй мировой. Так что у нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась".

Далее Путин снова выступил против попыток переписать историю. "А кто Берлин-то взял? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?!".

Ну и наконец президент России подвел к главной своей мысли: "наши противоречия с современным Западом лежат не в идеологической или экономической плоскости, а в основополагающих принципах отношения к самой жизни и ее устройства. И с каждым годом они расходятся все сильнее".

По словам Путина, когда приходит настоящий кризис, "остается только одна универсальная ценность – человеческая жизнь. И как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций".

И Россия свою позицию выбрала - это путь "умеренного консерватизма".

"Умеренный консерватизм – самая разумная, на мой взгляд, линия поведения. Она неизбежно будет меняться, но пока врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее рациональным", - заявил Путин.