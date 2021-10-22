Премьер-министры стран Ассоциированного трио (Украины, Молдовы и Грузии) соберутся на онлайн-встречу в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николаем Попеску.

"Большую часть разговора мы посвятили синхронизации и объединению усилий на пути европейской интеграции. Сегодня премьер-министры Ассоциированного трио проведут онлайн-встречу", - сказал Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины считает, что "страны Ассоциированного трио будут в следующей волне расширения ЕС".

В свою очередь Попеску добавил, что они с Кулебой провели предметные переговоры о том, что они делают для сближения Молдовы и Украины с Евросоюзом.

Также Попеску добавил, что Украина и Молдова "будут говорить в один голос" и продвигать одинаковые цели на саммите Восточного партнерства.

Напомним, ранее Кулеба призвал ЕС не держать Украину "на крючке" реформ.

Кроме того, сообщалось, что глава МИД Украины пожаловался на иностранных послов, которые пользуются "роскошным доступом" к руководству нашей страны.