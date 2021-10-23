В Полтаве анонсирован премьерный спектакль с названием "Клоун, который мечтал стать президентом".

На афишах сообщается, что постановка в двух действиях пройдет во Дворце досуга "Листопад" 14 ноября.

Жанр определен как "фантастическая комедия только для взрослых". Спектакль пройдет на русском языке с субтитрами.

В кассах стоимость билетов на спектакль "Клоун, который мечтал стать президентом" от 150 гривен.

Имеет ли отношение сюжет этого спектакля к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому не сообщается.

В Полтаве появились афиши с анонсом спектакля "Клоун, который мечтал стать президентом"

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Также мы писали, что в Москве на сцене декорация убила актера Большого театра. Зрители думали, что это часть постановки. Как сообщается, актер по какой-то причине замешкался во время смены декораций и не заметил, как сверху опускается рампа. Смена декорации проходила штатно, она не падала.