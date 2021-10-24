Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США о внесении россиян, готовых оформить визу, в категорию "бездомных национальностей". По словам Захаровой, США превратили процедуру получения визы гражданами России в настоящий ад и садизм.

Об этом чиновница написала у себя в Telegram-канале.

"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности"... Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала Захарова.

По ее словам, в Госдепе "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить".

"Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему предоставления консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? ", - добавила она.

По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, это "удар по семьям и родственникам".

Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности"), следует из документов Госдепа. В документах указывается, что к "бездомным" заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу.

Ранее в МИД РФ заявили, что заявления министра обороны США Ллойда Остина о праве Украины вступать в НАТО, усиливают напряженность на линии соприкосновения на Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но может минимизировать последствия.