Во вторник, 26 октября, в Мариуполе не допустили к работе трех работников трамвайного депо, потому что у них нет вакцинации от коронавируса. Отстраненные сотрудники вызвали полицию.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

В трамвайном депо Мариуполя МТТУ №3 заранее предупредили, что с 25 октября сотрудники без прививок от коронавируса к работе допускаться не будут. Всего на предприятии 14 непривитых работников.

26 октября на работу не вышел водитель трамвая и двое кондукторов. Отстраненные от работы сотрудники вызвали полицию. Более того, некоторые из них готовят обращение в суд на начальника депо и главу МТТУ Виталия Донева.

По словам Донева, 80% сотрудников депо сделали прививки, но некоторые бунтуют против вакцинации и подговаривают остальных.

Напомним, в октябре Минздрав утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. К ним относятся педагоги и работники органов власти.

Также сообщалось, что в ближайшее время Минздрав внесет в перечень обязательной вакцинации профессии почтальонов и соцработников.