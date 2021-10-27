Полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло рассказал о своей нетрадиционной ориентации, которую до этого скрывал 6 лет. 21-летний Каввало стал первым профессиональным футболистом в мире, играющем в высшем дивизионе, который решился на каминг-аут и признался, что он гей.

Признание он совершил через рассказал видеоролик на своей странице в Twitter.

Хавбек австралийской футбольной команды заявил, что гордится своей ориентацией и сейчас спокойно готов рассказать об этом публично, спустя 6 лет "борьбы со своей собственной сексуальностью".

"Я думал, что люди будут думать обо мне по-другому, когда узнают, что я гей. Они начнут относиться ко мне по-другому, они начнут говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня. Но это не так. Во всяком случае, вы всегда заслуживаете большего уважения", - поделился Кавалло.

Спортсмен рассказал, как развил в себе навык "маскировать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста". До камин-аута он считал, что быть одновременно открытым представителем ЛГБТ сообщества и футболистом кажется нереальным из‑за негативного мнения социума вокруг.

"В футболе у тебя совсем немного времени, чтобы достичь величия, и публичный каминг-аут может иметь негативное влияние на карьеру. Как гей-футболист, я знаю, что есть и другие игроки, живущие в молчании", — добавил спортсмен.

Теперь Кавалло желает оказать помощь другим ЛГБТ-футболистам и дать им возможность ощутить что они не одиноки, а также "показать, что каждому есть место в футболе и каждый заслуживает право быть подлинным собой".

Джошуа Кавалло (на снимке справа) признался в своей гомосексуальной ориентации. Фото: Josh Cavallo/Twitter

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