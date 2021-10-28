Молдова заключила соглашение о закупке топлива у украинской компании "Нафтогаз".

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-службу Агентства публичной собственности при правительстве республики Молдова в четверг, 28 октября.

Ранее страна провела три тендера на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities.

Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа.

Такое решение принято, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в трубопроводе.

Ранее "Страна" сообщала, что после переговоров Молдовы с российским "Газпромом" насчет газового контракта, в Кишиневе назвали предложения энергетической компании невыгодными для молдавской стороны. Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, включая выплату исторического долга за короткий срок, выше, чем предложения на международных газовых рынках. По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну, Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе.

Также мы писали, что Молдова получила от Украины и Румынии газ в долг. При этом голубого топлива стране хватит на пять дней - до 31 октября. "Молдоватрансгаз" сообщил, что Украина предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления.