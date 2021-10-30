В субботу, 30 октября, в Киеве на вход могут закрыть три станции метро из-за футбольного матча "Шахтер" - "Десна".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"30 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Перед началом игры, возможно, на вход закроют станцию метро "Олимпийская". А после завершения игры – станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Также чиновники уточнили, что на подобный шаг власти пошли из-за соображения безопасности в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией.

Напомним, в вагоне Киевской подземки можно было увидеть, как прямо между сиденьями торгуют овощами, делают маникюр и стригут, а также послушать пение Jerry Heil (певица Яна Шимаева - Ред.). Таким необычным образом руководство и полиция метро пытались привлечь внимание к нелегальной торговле и выступлениям артистов в подземке.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как недавно "Шахтер" проиграл в Киеве "Реалу" со счетом 0:5.