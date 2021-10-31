"Близко смерть и одиночество". Вдова Караченцова рассказала, что Светличная уходила из дома, чтобы умереть
Вдова известного российского артиста Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что актриса Светлана Светличная, которая пропала на несколько дней, уходила, чтобы умереть.
Об этом она сказала в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
"Мне кажется, что она ушла умирать", - сказала Поргина и добавила, что Светличная заходила в кафешки, где ее узнавали и кормили.
Вдова Караченцова также рассказала о своем общении с актрисой. "Я заплакала, ее обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: "Близко смерть и одиночество", - утверждает Поргина. Она винит во всем родных Светличной, которые переселили заслуженную артистку из прежней квартиры в новостройку. "Они совершили предательство и убийство", - заявила Поргина.
Светличная нашлась на съемках одного из ток-шоу. Журналист Андрей Малахов опубликовал совместное фото с ней. После этого глава поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за сил, брошенных на поиски Светличной, волонтеры не успели спасти другого человека. Сын артистки отказался общаться с ней, а Малахова вызвали в Следственный комитет.
Как писала, "Страна", актриса не появлялась дома и не выходила на связь с 20 октября. 25 числа родственники артистки заявили, что она пропала, поэтому были организованы масштабные поиски с участием волонтеров.
Следователи в Москве допрашивали водителя, который подвозил Светлану Светличную перед ее исчезновением, а случайная прохожая заявила, что видела пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" в Москве, в районе метро "Тургеневская", когда артистка просила милостыню.
Позже 81-летняя актриса пожаловалась на свою семью, одиночество и нехватку любви в специальном выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Я хочу, чтобы меня защитили". Светличная рассказала, что продала старую квартиру в Ясеневе и переехала в новый дом, но в нем она чувствует себя одиноко.