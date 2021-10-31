Вдова известного российского артиста Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что актриса Светлана Светличная, которая пропала на несколько дней, уходила, чтобы умереть.

Об этом она сказала в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

"Мне кажется, что она ушла умирать", - сказала Поргина и добавила, что Светличная заходила в кафешки, где ее узнавали и кормили.

Вдова Караченцова также рассказала о своем общении с актрисой. "Я заплакала, ее обняла, она такая худенькая. Когда мы с ней разговаривали, она говорила: "Близко смерть и одиночество", - утверждает Поргина. Она винит во всем родных Светличной, которые переселили заслуженную артистку из прежней квартиры в новостройку. "Они совершили предательство и убийство", - заявила Поргина.

Светличная нашлась на съемках одного из ток-шоу. Журналист Андрей Малахов опубликовал совместное фото с ней. После этого глава поискового-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за сил, брошенных на поиски Светличной, волонтеры не успели спасти другого человека. Сын артистки отказался общаться с ней, а Малахова вызвали в Следственный комитет.

Как писала, "Страна", актриса не появлялась дома и не выходила на связь с 20 октября. 25 числа родственники артистки заявили, что она пропала, поэтому были организованы масштабные поиски с участием волонтеров.

Следователи в Москве допрашивали водителя, который подвозил Светлану Светличную перед ее исчезновением, а случайная прохожая заявила, что видела пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" в Москве, в районе метро "Тургеневская", когда артистка просила милостыню.

Позже 81-летняя актриса пожаловалась на свою семью, одиночество и нехватку любви в специальном выпуске ток-шоу Андрея Малахова "Я хочу, чтобы меня защитили". Светличная рассказала, что продала старую квартиру в Ясеневе и переехала в новый дом, но в нем она чувствует себя одиноко.