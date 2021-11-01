В Тернополе в одной из жилой квартир по улице Братьев Бойчуков нашли тела двух мертвых женщин. Еще одну женщину, жившую с ними, госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

К правоохранителям обратились соседи, они пожаловались на неприятный запах из квартиры. По ловам соседей, там жили мать и ее двое взрослых дочерей. Впрочем, троих женщин давно не было видно.

"Зайдя в дом, работники Тернопольского райуправления полиции увидели на кровати мертвыми тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-тилетней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно 2-3 недели", - пишут в сообщении.

В свою очередь старшую дочь доставили в больницу. Однако, причину смерти своей матери и сестры она не раскрывает. Также женщина не рассказывает, почему не сообщила об этом.

Судебно-медицинская экспертиза установит, от чего скончались тернопольчанки. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

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