Кабинет министров на сегодняшнем заседании разрешил переселенцам подавать через приложение "Дия" заявления о ежемесячной адресной помощи. В порядок ее предоставления внесены необходимые для этого изменения.

Таким образом, внутренне перемещенные лица смогут подавать заявления о назначении пособия на следующий шестимесячный срок (при отсутствия изменени) в электронной форме с помощью программных средств портала "Дия" по декларативному принципу.

Также постановление предусматривает проверку в режиме реального времени наличия подающего заявление в электронной форме через "Дию" лица и членов его семьи в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас заявления с необходимыми документами для назначения денежной помощи внутренне перемещенным лицам принимаются уполномоченными органами районных госадминистраций только в случае их отправки по почте или в электронной форме.

Ранее "Страна" писала о том, что в приложении "Дия" появится возможность получить ковидный сертификат на основании ПЦР-тестов.

Также мы сообщали, что офлайн пункты поддержки "Дии" появятся во всех центрах массовой вакцинации в Украине.