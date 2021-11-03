К проведению внешнего независимого оценивания будут привлекать педагогов и медицинских работников. Сейчас учителя работают только в пунктах обработки тестов, а будут и в пунктах проверки и в пунктах проведения ВНО.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании в среду, 3 ноября.

Учителя будут работать не только в пунктах обработки тестов, как сейчас, но и в пунктах проверки, а также в пунктах проведения ВНО - в том случае, если региональному Центру оценивания качества образования понадобятся дополнительные работники.

Количество учителей одного образовательного учреждения в пункте проведения ВНО не должно превышать 75% (сейчас - 50%).

Также появилась норма о том, что на ВНО станут привлекать медиков - в пункте проведения тестирования должен дежурить медицинский работник (один на пункт).

Напомним, Министерство образования утвердило график проведения ВНО-2022. Информацию о результатах основной сессии ВНО будут публиковать на информационных страницах участников ВНО до 30 июня 2022 года.

Также "Страна" сообщала, для каких специальностей ВНО по математике станет обязательным.