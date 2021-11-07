Сегодня 4-й лунный день в созвездии Стрельца, когда удачно складываются как торговые контакты, так и романтические встречи. Также некоторые представители Зодиака могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны друзей или родственников.

Особенно удачным день станет для представителей четырех знаков зодиака - Тельца, Близнецов, Льва и Рыб. Вы можете смело браться за новые дела, быть активными, знакомиться с людьми, которые помогут вам достичь цели.

В общем гороскопе на ноябрь-2021 мы писали о том, что принесет последний месяц осени каждому знаку зодиака.

Телец (21.04 - 21.05)

Веселья не бывает слишком мало. Особенно это выражение верно сегодня для Тельцов, которых обойдут стороной все неприятности. Вы можете наслаждаться энергией, которая вас переполняет. День будет удачным для занятия спортом и других физических нагрузок. Также звезды рекомендуют вам найти время для общения с родственниками.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Звезды рекомендуют не принимать поспешных решений. А если у вас есть сомнения в том или ином вопросе - не стесняйтесь обратиться с советом к близким вам людям. Сегодня вы с энтузиазмом сможете решить все запланированные дела. Хорошее настроение вечером вам преподнесет человек, которому вы давно симпатизируете.

Лев (23.07 - 21.08)

Сегодня ваш любимый человек окружит вас заботой и поддержкой. Вы можете почувствовать, что именно такого отношения давно ждали и надеялись быть услышанными. День также принесет массу позитивных эмоций и вдохновения. Поверьте, если вы позволите проявить инициативность другому человеку - все изменится в лучшую сторону.

Рыбы (19.02 - 20.03)

Рыбы с утра почувствуют воодушевление. В первой половине дня у вас появится возможность выполнить запланированные дела, а вечером получать удовольствие от достигнутого. Впрочем, сегодня лучше не брать деньги не одалживать. В целом день пройдет спокойно, а вечером вас ждет романтика с любимым человеком.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2022 год Водяного Тигра с рекомендации для всех знаков Зодиака.

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