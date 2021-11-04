Днем в четверг, 4 ноября, под зданием Офиса президента в Киеве митинговали националисты. Они требовали расследовать убийство в Сумах члена местного "Правого сектора" Александра Иванины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Как утверждают националисты, это убийство является результатом слияния "русского криминалитета" с правоохранительными органами и местными властями в Украине.

Также они заявили о подготовке "антиукраинского мятежа".

"Их задачей является подготовка к мятежу. Следующим после Сум может стать Днепр. Не меньшая угроза в Одессе, Харькове и других приграничных регионах. Если этому не будут противодействовать центральные власти, тогда это снова придется делать нам", - сказали националисты.

Из-за акции протеста под Офисом президента значительно усилили меры безопасности. На площадь перед ОП пропускали только после поверхностного осмотра личных вещей.

Митинг прошёл спокойно без столкновений с правоохранителям. Протестующие озвучили свои требования, после чего начали расходиться.

Напомним, об истории с Иваниной "Страна" ранее подробно писала. В Сумской области идут разборки за контроль над контрабандой через российскую границу. Ранее в полиции заявили, что у Иванины был конфликт сразу с несколькими влиятельными персонажами в области и городе.

Также мы сообщали, что сумская полиция рассматривает две версии убийства радикала "Правого сектора". Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений.