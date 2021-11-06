В ночь на воскресенье, 7 ноября, приложение и портал "Дия" приостановят предоставление услуг и документов из-за обновления. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Так, заказ услуг и документов будет недоступен в период с 00:00 до 07:00. Причиной этого называют переезд на более мощный дата-центр. В связи с этим чиновники просят заблаговременно подготовить COVID-сертификаты при необходимости.

"Вы можете сгенерировать COVID-сертификат на портале Дия. Также вы можете добавить цифровой документ в приложение YourWallet. Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы можете его показывать во время проверки, но не выходите в это время из Дии", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дия" для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

До этого сообщалось, что Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит украинцам декларировать место проживания онлайн с помощью единого государственного портала "Дия" и отменяет записи о прописке в паспортах.