После того, как Верховная Рада Украины уволила первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы.

Информацию о результатах конкурса в Telegram-канале опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Олейников, который считается человеком Любченко, победил в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы в конце сентября. А 3 ноября соответствующее решение Кабмина было отменено.

Фото: Telegram/ oleksiihoncharenko

Напомним, 3 ноября НАБУ и СБУ заявили о проведении обысков у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, в центральном аппарате ГНС и особняке уволенного министра экономики Алексея Любченко. По данным спецслужбы, по итогам был разоблачен "коррупционный механизм".

В свою очередь, в Государственной налоговой службе заявили, что обыски связаны с уголовным производством по нарушению налогового законодательства рядом предприятий в Полтавской области. Кроме того, у Любченко опровергли обыски в его доме.

Олейников же пояснил, что обыски у него дома и в доме его матери связаны с тем, что, по мнению НАБУ, он может быть причастным к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий.