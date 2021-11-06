Соединенные Штаты Америки с помощью дипломатических каналов предупредили Германию и других европейских союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сообщает немецкое издание "Süddeutsche Zeitung".

По данным издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

В Берлине Вашингтон общается как с немецким правительством, так и с участниками потенциальной "светофорной" коалиции.

США настаивают на том, чтобы Германия использовала газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию, как рычаг давления на Кремль.

Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Ситуацию комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"В США усиливается нагнетание темы о возможной войне Украины и России.

Всю неделю шли "сливы" о передвижении российских войск к украинским границам, что опровергали не только в России, но и в Украине.

Сегодня с утра CNN со ссылкой на источники поведали, что недавний приезд директора ЦРУ в Москву был связан именно с военной ситуацией на границах с Украиной.

И сегодня же немецкое издание "Süddeutsche Zeitung" сообщило, что США через дипломатические каналы предупредили Германию и других европейских союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной. И призвали остановить сертификации "Северного потока-2".

Последнее требование смотрится странно - так как именно нынешняя американская администрация позволила этот газопровод достроит, отказавшись вводить против него санкции. Более того, санкции американцы могут ввести и сейчас, если захотят. И для этого им не нужно ни в чем убеждать европейцев.

В общем, странные движения происходят.

С одной стороны это может быть какая-то американская политическая игра, которую ведут, например, противники СП-2 (не Белый дом). Либо это может быть игра Белого дома, чтоб обосновать необходимость интенсификации контактов с Москвой, чтоб типа разрулить вопрос.

А с другой стороны, может быть и действительно что-то готовится на Донбассе. Тем более, что внутриполитическая ситуация в Украине сейчас крайне тяжёлая, чреватая разными резкими движениями Зеленского, о чем мы писали здесь.

Будем следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, на неделе сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться на до мая 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2".

Также мы писали, что США порекомендовали Украине не обращать внимание на "Северный поток-2". По мнению старшего советника по энергетической безопасности Госдепа США Амоса Хохштейна, украинской стороне необходимо говорить не о российском газопроводе или "Северном потоке-2", а об интеграции в европейскую энергосистему.