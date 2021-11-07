Вчера, 6 ноября, в городе Жидачев Львовской области на территории ромского лагеря произошел пожар в палатке, в результате которого погиб годовалый ребенок. 23-летняя мать погибшего мальчика сама обратилась в полицию, ее задержали за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, в самодельном шатре с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра. Пока матери не было, палатка загорелась и ребенок погиб.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ей меру пресечения.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до 5 лет.

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