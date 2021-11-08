На Львовщине нашли мертвым заместителя директора Львовского исторического музея 38-летнего Юрия Силецкого, который накануне был объявлен правоохранителями в розыск. В субботу, 6 ноября, он выехал на своем авто в сторону Тернополя и внезапно перестал выходить на связь.

О гибели мужчины в соцсети сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.

"Нас, казалось бы, целая вселенная - а как мгновенно умаляли от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…", - говорится в сообщении.

В полиции факт гибели Юрия Силецкого подтверждают, но детали пока не разглашают. По их словам, на месте, где обнаружили тело заместителя директора музея и его автомобиль, работают следователи.

Юрий Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У погибшего остались жена и двое детей.

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