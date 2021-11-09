В Воронежскую область Российской Федерации прибыл как минимум один батальон российских танков Т-80У.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на британское агентство Jane's, которое занимается военной аналитикой.

"По крайней мере, батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области, согласно видеозаписи в социальных сетях от 7 ноября", - говорится в сообщении.

По данным агентства, танки могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских и европейских военных и чиновников заявила, что РФ сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Вслед за ней такое заявление сделала и американская газета Politico.

В Минобороны Украины, в свою очередь, сообщили, что, по состоянию на 1 ноября, дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

Также и в Кремле опровергли заявления американских СМИ о переброске российских войск к украинским границам.

В свою очередь, Пентагон фактически подтвердил, что войска РФ подтягиваются к украинским границам.