Bloomberg сообщил, что в граничащую с Украиной Воронежскую область прибыл батальон российских танков
В Воронежскую область Российской Федерации прибыл как минимум один батальон российских танков Т-80У.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на британское агентство Jane's, которое занимается военной аналитикой.
"По крайней мере, батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области, согласно видеозаписи в социальных сетях от 7 ноября", - говорится в сообщении.
По данным агентства, танки могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной.
Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских и европейских военных и чиновников заявила, что РФ сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Вслед за ней такое заявление сделала и американская газета Politico.
В Минобороны Украины, в свою очередь, сообщили, что, по состоянию на 1 ноября, дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.
Также и в Кремле опровергли заявления американских СМИ о переброске российских войск к украинским границам.
В свою очередь, Пентагон фактически подтвердил, что войска РФ подтягиваются к украинским границам.