Начиная с 8 декабря в Сингапуре перестанут предоставлять бесплатное лечение пациентам с Сovid-19, если они не были вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"Минздрав также должен будет взимать плату за больницу для пациентов с COVID-19, которые имеют право на вакцинацию, но не хотят делать прививки", - сказано в сообщении.

Таким образом, пациентам с Сovid-19, которые не привились от коронавируса и будут госпитализированы после 8 декабря, придется оплачивать свое лечение. Однако если прививка не была сделана по медицинским показаниям или человек младше 12 лет - будет делаться исключение.

Ранее, с самого начала пандемии, правительство оплачивало медицинские счета по лечению от коронавируса всех граждан, постоянных жителей и владельцев долгосрочных пропусков, кроме тех, кто заболел вскоре после возвращения из-за границы.

"В европейских странах с более низким уровнем вакцинации, таких как Германия, Франция и Швейцария, наблюдается более высокий уровень госпитализаций по сравнению с такими странами, как Дания, Италия и Испания, с более высоким уровнем вакцинации и меньшим количеством госпитализированных людей. Вот почему пандемию COVID-19 продолжают описывать как "пандемию непривитых"", - сказано в сообщении.

Отметим, 9 ноября Сингапур и Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Напомним, с 8 ноября в Украине непривитых от коронавируса педагогов и представителей ряда других профессий должны отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Также сообщалось, что для сотрудников госпредприятий и соцработников в Украине вакцинация от Covid-19 станет обязательной уже через месяц.