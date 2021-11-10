Судья Соломенского райсуда Киева Анна Сергиенко сообщила в Высший совет правосудия (ВСП) и Офис Генпрокурора о том, что столкнулась с давлением со стороны посольства Туркменистана в украинской столице.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Речь идет об уголовном производстве по обвинению группы граждан Туркменистана в разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством.

По данным газеты, 2 ноября на заседание суда пришли представители посольства Туркменистана. Пока коллегия судей находилась в совещательной комнате, они "с нарушением установленного порядка" пообщались с обвиняемыми в зале судебных заседаний.

Через два дня, 4 ноября, в Соломенский суд прислал письмо посол Туркменистана в Украине, в нем говорилось о том, что близкие родственники подсудимых озабочены длительным судебным процессом (дело рассматривается с 2018 года), поэтому посольство просит судью ускорить рассмотрение и вынести решение.

Судья сообщила в ВСП, что "порядок уголовного производства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством Украины", а Венская конвенция о дипломатических отношениях устанавливает, что дипломатические работники обязаны уважать законы страны места их пребывания.

Сергиенко также напомнила, что официальные дела с государством пребывания ведутся через Министерство иностранных Украины. Однако теперь в ситуации будет разбираться Высший совет правосудия.

Ранее мы сообщали, что Верховный Суд обратился в КСУ из-за конституционности закона о Высшем совете правосудия, по которому право решающего голоса при отборе членов ВСП передаётся "международным экспертам".

Также рассказывали, как украинский суд взбунтовался против посольства США.