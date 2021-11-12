Столичные власти ослабят карантинные ограничения в Киеве, когда динамика заболеваемости COVID-19 пойдет на спад, но сейчас об этом рано говорить, поскольку пока число заболевших только растет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте градоначальника.



По словам столичного мэра, больницы Киева заполнены на 70%, а палаты интенсивной терапии - почти полностью.

"Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы этого не допустить. Больницы снабжены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки", - сообщил Кличко.

Он добавил, что введение жестких карантинных мер способствовало массовой вакцинации жителей столицы. Сейчас в Киеве прививку можно сделать в 143 пунктах.

Также Кличко объяснил, что дистанционное обучение в школах ввели по рекомендациям медиков и эпидемиологов.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учащимися", - отметил Кличко.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня красная зона карантина в Украине расширилась на одну область, а желтая сократилась.

Также мы сообщали, что на курортах Прикарпатья для отдыхающих ужесточили карантинные правила.