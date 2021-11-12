Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко считает, что Украина находится в шаге от энергетического коллапса, а нехватка угля и высокие цены на газ могут спровоцировать катастрофу в экономике, резкий рост цен и веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Бойко напомнил, что после того, как в 2015 году украинские власти отказались от прямого контракта с "Газпромом" Украине пришлось покупать газ на европейском спотовом рынке. Это нарушило ключевое правило энергетической безопасности, когда государство должно получать энергоносители из трех источников.

"Пока цены на спотовом рынке были нормальными, Украина справлялась. Когда же произошел дефицит газа в Европе, нас ошарашила цена в 1000 долларов", – рассказал политик.

По его мнению, до недавних пор только две страны - Украина и Молдова - зависели исключительно от спотового рынка.

"Молдова недавно подписала контракт с Газпромом, кстати, как и Германия, Италия, Венгрия. Что мешает сделать это Украине? Как выживать промышленности? Конкурировать с такой ценой газа украинские предприятия на внешних рынках не могут, а на внутреннем рынке такая цена на энергоносители приведет к тому, что подорожают все товары первой необходимости: хлеб, сахар – все то, что люди покупают каждый день. Тем более следует понимать, что мы и так покупаем российский газ, только платим "Газпрому" не напрямую, а через европейские компании. Нас убеждали, что мы якобы слезли с российской "газовой иглы", а на самом деле власти покупают тот же российский газ, но проводят по документам на 100 долларов дороже", - отметил Юрий Бойко.

Бойко считает, что контракт на транзит газа, который есть у Украины с Россией до 2024 года, критически важно продлить. Также, по его мнению, нужно заключить контракт на поставку газа, поскольку эти два контракта связаны друг с другом - закупка газа и его транспортировка. Народный депутат заявил, что если власти "не прекратят играть в псевдопатриотизм", Украину ждет тяжелейшая зима и что для того, чтобы спасти страну от энергетического коллапса, важно заключить прямой контракт на поставку газа с "Газпромом".

Бойко также сказал, что ОПЗЖ готово помочь договариваться с Россией о таких контрактах.

Напомним, Бойко заявил о возможности снизить цены на газ в Украине в три раза.

Также сообщалось, что Бойко рассказал о схеме по снижению цен на газ для населения за счет украинской добычи.