В Сумской области суд наложил штраф на мужчину, который не взял с собой паспорт, выйдя на улицу.

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области.

1 ноября мужчину остановили на улице правоохранители с просьбой предоставить документ, удостоверяющий личность, однако он его при себе не имел.

Дело было передано в суд. 8 ноября Роменский горрайонный суд принял решение о взыскании штрафа за нарушение правил карантина - 17 тысяч гривен.

Мужчину признали виновным, поэтому теперь он обязан заплатить 17 тысяч гривен штрафа, а также 454 гривны судебного сбора. Если же он не согласен с решением суда, то имеет право обжаловать данное решение на протяжении 10 дней.

В Сумской области оштрафовали мужчину, который был на улице без паспорта. Источник: Единый реестр

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