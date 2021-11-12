Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в европейских странах на прошлой неделе выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом. Причем рекордным показатель является за все время пандемии.

Об этом чиновник сказал 12 ноября во время традиционного медиабрифинга ВОЗ.

"Почти два миллиона случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе на прошлой неделе. Это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии", - сообщил Гебрейесус.

Он добавил, что коронавирус распространяется как в странах с высокой долей вакцинированного населения (в Западной Европе), так и в восточноевропейских странах, где привившихся меньше и темпы вакцинации ниже.

Глава ВОЗ в который раз подчеркнул, что вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, хотя передачу вируса от человека к человеку полностью не предотвращает.

Гебрейесус также предупредил, что одной прививочной кампании недостаточно для прекращения пандемии коронавируса - нужны еще и такие меры, как масштабное тестирование населения, ношение масок и социальное дистанцирование.

Ранее в ВОЗ давали прогноз по поводу окончания пандемии: это произойдет только тогда, когда не будет перегружена система здравоохранения.

Также глава ВОЗ недавно уже акцентировал внимание на том, что одной вакцинацией пандемию не остановить.