Житомирская область собирается направить 2,5 тысячи человек на усиление границы с Беларусью, которую обвиняют в провоцировании кризиса на границе с Польшей. Об этом заявил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко. По его словам, этот резерв будет оказывать помощь военным и пограничникам.



"В целом для охраны границы на территории области есть возможность направить более 2 500 человек. Уже проведены встречи с руководством соответствующих громад, которые будут оказывать помощь нашим военным и пограничникам в случае необходимости. Таким образом, мы должны действовать абсолютно скоординировано и взвешенно и придерживаться государственной позиции. И, конечно, быть готовыми к противодействию террористическим и диверсионным угрозам", - заявил Бунечко.

Глава ОГА добавил, что охрану украинско-белорусской границы в пределах Житомирской области обеспечивает 9-й пограничный отряд силами трех отделов пограничной службы.

"Проведены координационные совещания с участием пограничников, представителей Нацполиции и Нацгвардии. Определены силы и средства, которые могут быть направлены на усиление охраны границы в случае возникновения такой необходимости. Пограничные подразделения могут быть усилены резервами Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Национальной полиции", - добавил Бунечко.

Напомним, в МВД готовы ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях Украины.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.