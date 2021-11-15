В Украине тему свободы слова стало модно обсуждать буквально в последний месяц, после того, как резко упал рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявила в эфире канала "Украина 24" в передаче у Евгения Киселева.

"Приятно видеть и слышать на стороне журналистов так много защитников. Но у меня вопрос: где вы все были раньше, когда закрывали сайт "Страна.ua" и три телеканала", — задала риторический вопрос Крюкова.

Она также сказала, что механизм санкций СНБО для СМИ куда более опасен, чем даже репрессивный закон о медиа. Так как он позволяет без суда и следствия заблокировать работу любого СМИ - и телеканала, и сайта.

"Вот представьте, мы тут сидим и нас смотрит Зеленский. И ему не понравилось как кто-то посмотрел или кто-то что-то сказал. И он тут же собирает СНБО и там голосуют за санкции против телеканала. И его отключают в течение буквально нескольких часов после этого. То есть это репрессивная машина, которую нужно остановить. Сейчас рассматривается иски об отмене указов о санкциях в Верховном суде. Думаю, что общество и журналисты должны помочь оградить судей от колоссального давления, которое сейчас идет на них из Офиса президента", - сказала Крюкова.

По ее словам, президент Зеленский уничтожает свободу слова в Украине, при том, что именно благодаря свободе слова, он состоялся, как политик.

"В итоге он довёл до того, что его "свобода слова" обесценила даже юмор в нашей стране. Я ради интереса посмотрела последний выпуск "95 Квартала". Послушайте, это уже не смешно. Самоцензура на таком уровне, что актеры "95 Квартала" боятся шутить смешно о власти", — говорит Крюкова.

Напомним, "Страна" писала о том, что в последнем выпуске "Вечернего Квартала" высмеяли президента США и обвинили Запад в зраде.

Также мы писали о том, что в конце октября замглавреда "Страны" Крюкова рассказала о незаконной расправе СНБО над изданием в эфире шоу "Свобода Слова с Савиком Шустером".