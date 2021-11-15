Украина передала Германии элитные автомобили Lamborghini и Rolls Royce , стоимостью более миллиона евро, в качестве доказательств в деле о международном мошенничестве.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

На прошедших выходных автомобили (Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро) отправили из Украины в Германию на самолете из международного аэропорта "Борисполь".

"Транспортные средства переданы Офисом Генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия по запросу о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты", - сказано в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что преступление организовали граждане Украины, а совершено оно было в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников мошеннической схемы уже разоблачены.

"Компетентными органами ФРГ установлено, что авто являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий", - сказано в сообщении.

По запросу коллег из Германии украинские правоохранители нашли авто и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества.

"В настоящее время состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере, передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства", - рассказала Веннедиктова.

Напомним, жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров.

Также сообщалось, что в Киеве мошенник с помощью поддельной доверенности завладел недвижимостью на 42 миллиона гривен.



