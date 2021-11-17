В ближайшее время президента Чехии Милоша Земана, которого в ноябре перевели из реанимации в обычную палату, могут выписать из больницы домой.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в среду пресс-секретарь президента Чехии сообщил, что Милош Земан уже очень скоро будет выписан из больницы. Однако точную дату, когда выпишут 77-летнего главу государства, он не назвал.

Напомним, в октябре Милоша Земана госпитализировали уже второй раз с начала осени. Земан находится на лечении в Центарльном военном госпитале в Праге с 10 октября. При этом глава государства попросил своего лечащего врача не говорить журналистам о своем состоянии. Позже врачи признали его недееспособным.

Однако в начале ноября президента перевели из реанимации в обычную палату, в связи с улучшением здоровья.

Также сообщалось, что у Земана тяжелое хроническое заболевание - цирроз печени.

Ранее "Страна" писала, что в апреле стало известно, что Земан начал передвигаться с помощью инвалидного кресла. Чешский лидер страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета.