Европейский Совет снова обновил свой список/ Фото: pixabay.com

Совет Европейский Совет обновил список третьих стран, для жителей которых следует снять ограничения на поездки в ЕС. В перечень были добавили Индонезию, однако Украины в нем нет.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, обнародованном в четверг, 18 ноября.

В "зеленом" списке сейчас 19 стран:

  • Аргентина,
  • Австралия,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чили,
  • Китай (при условии подтверждения взаимности),
  • Колумбия,
  • Индонезия,
  • Иордания,
  • Кувейт,
  • Намибия,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Перу,
  • Руанда,
  • Саудовская Аравия,
  • Южная Корея,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Уругвай.

Ограничения на поездки также в скором времени хотят отменить для двух особых административных районов Гонконга и Макао.

Список будут пересматривать каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.

Ранее "Страна" разбиралась, какие страны ЕС все еще открыты для украинцев и как туда въехать.

Также мы сообщали, какие страны остались открытыми для украинцев после исключения ЕС Украины из "зеленого" списка. Недавно этот перечень пополнили Греция и Латвия.

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