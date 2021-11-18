Совет Европейский Совет обновил список третьих стран, для жителей которых следует снять ограничения на поездки в ЕС. В перечень были добавили Индонезию, однако Украины в нем нет.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, обнародованном в четверг, 18 ноября.

В "зеленом" списке сейчас 19 стран:

Аргентина,

Австралия,

Бахрейн,

Канада,

Чили,

Китай (при условии подтверждения взаимности),

Колумбия,

Индонезия,

Иордания,

Кувейт,

Намибия,

Новая Зеландия,

Катар,

Перу,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Южная Корея,

Объединенные Арабские Эмираты,

Уругвай.

Ограничения на поездки также в скором времени хотят отменить для двух особых административных районов Гонконга и Макао.

Список будут пересматривать каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.

Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.

Ранее "Страна" разбиралась, какие страны ЕС все еще открыты для украинцев и как туда въехать.

Также мы сообщали, какие страны остались открытыми для украинцев после исключения ЕС Украины из "зеленого" списка. Недавно этот перечень пополнили Греция и Латвия.