Евросоюз обновил "зеленый" список стран. Украины в нем нет
Совет Европейский Совет обновил список третьих стран, для жителей которых следует снять ограничения на поездки в ЕС. В перечень были добавили Индонезию, однако Украины в нем нет.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, обнародованном в четверг, 18 ноября.
В "зеленом" списке сейчас 19 стран:
- Аргентина,
- Австралия,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чили,
- Китай (при условии подтверждения взаимности),
- Колумбия,
- Индонезия,
- Иордания,
- Кувейт,
- Намибия,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Перу,
- Руанда,
- Саудовская Аравия,
- Южная Корея,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уругвай.
Ограничения на поездки также в скором времени хотят отменить для двух особых административных районов Гонконга и Макао.
Список будут пересматривать каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновлять.
Напомним, Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз 9 ноября.
Ранее "Страна" разбиралась, какие страны ЕС все еще открыты для украинцев и как туда въехать.
Также мы сообщали, какие страны остались открытыми для украинцев после исключения ЕС Украины из "зеленого" списка. Недавно этот перечень пополнили Греция и Латвия.