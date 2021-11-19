Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия "готовит дестабилизацию" в Украине, используя при этом антивакцинаторов и "просто недовольных по разным причинам" граждан.

Об этом Буданов заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" 18 ноября.

По мнению Буданова, мигрантский кризис в Беларуси также нацелен на то, чтобы взбудоражить общество.

Кроме того, начальник ГУР заявил, что по оценке его ведомства, приближается масштабный энергетический и экономический кризис.

На этом фоне, утверждает Буданов, Россия осуществляет развертывание войск у украинской границы, которое, по его прогнозам, закончится в конце января. Отметим, что в этом он не совпал со спикером украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем, который прогнозирует атаку России на Рождество.

"На этом фоне примечательно, что Буданов (первый из представителей украинской власти) признал, что в Украине, судя по всему, будет энергетический кризис. Но понятно, что когда он наступит, то власть назовет причиной его не свои провалы в подготовке к зиме, а происки "агентов Кремля", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба заявил о серьезных последствиях для России, если она "прибегнет к вооруженной авантюре".

Также мы сообщали, что в Пентагоне заявили, что США не знают о целях действий России у границ Украины.