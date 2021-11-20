В субботу, 20 ноября, в ряде областей Украины ожидаются небольшие дожди. Днем немного потеплеет. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В Киеве сегодня переменная облачность без осадков. Днем +9...+11, ночью+4...+6.

На западе прогнозируют от +6 до +11 днем. Ночью до +2...+7.

На севере днем +8...+10. Ночью +3...+5. В Сумской области ночью до -1.

В центральной части страны сегодня пройдут дожди, а столбик термометра покажет от +8 до +11. Ближе к вечеру ситуация изменится – обещают +2...+6.

На юге Украины сегодня пройдут осадки, воздух днем прогреется до +10...+13. Ночью до +4...+7.

Похожая ситуация будет и на востоке – синоптики прогнозируют +8...+10 тепла днем и 0...+2 ночью. Небольшой дождь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, северо-восточную часть Китая накрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тысяч.

Также мы писали, что по данным Украинского гидрометцентра, 19 ноября, в Украине была динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH влияли на погоду большинства областей страны, поэтому местами ждали дождей, а иногда даже мокрого снега.