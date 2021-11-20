Светоотражающие элементы сразу делают человека заметным. Фото: autonews.ru

В Украине продолжается неделя безопасности дорожного движения. В то же время в разных регионах происходит большое количество смертельных ДТП.

В связи с этим пресс-служба Нацполиции Украины решила напомнить о простых вещах и правилах, которые помогут обезопаситься пешеходам на дороге.

"Сейчас смеркается довольно быстро, поэтому крайне важно позаботиться о своей видимости на дороге. В этом поможет фликер – отражающий элемент", - пишет пресс-служба Нацполиции.

Маленькую отражающую наклейку можно разместить на одежде, сумке или рюкзаке.

Также Нацполиция привела иллюстрацию, которая показывает, с какого расстояния видно пешеходов в зависимости от их одежды.

Так, считается, что черную одежду почти невозможно разглядеть в зоне видимости пешеходов на дороге. В то же время пешеходов в синей одежде можно увидеть на расстоянии 17 метров, в белой - 55 метров. А при наличии отражающих элементов пешехода можно распознать на расстоянии 130 метров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Луцке пьяный 23-летний водитель легковушки Mazda 6 не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице. Как выяснилось, погибшим оказался епископ Волынский и Галицкий Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви Олег Ведмеденко.

Кроме того, сегодня водитель маршрутки во Львове сбил двух женщин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Одна из них погибла под колесами.

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