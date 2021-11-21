В Министерстве здравоохранения Грузии заявляют, что система "работает на грани возможностей" - в стране выявляют по 4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом в день.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на слова замглавы национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей", - сказал Имнадзе.

Он также заявил, что в случае, если количество заболеваний будет и дальше продолжать идти вверх, то Грузии необходима будет мобилизация дополнительных коек.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, во время которого сравнили характеристики дельта-штамма коронавируса и его субвариантов. Выяснилось, что новая разновидность штамма редко вызывает симптомы.

Тем временем, после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.