В ходе под сегодняшней акции в память о погибших на Майдане под Офисом президента Украины разобрали детскую площадку по мотивам произведений Марии Примаченко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В частности, на детской площадке остался лишь один испугавший бдительных граждан "петух в косоворотке", который на самом деле оказался курящим селезнем в вышиванке. Фигура приобрела ещё более многозначительный смысл после того, как лишилась головы.

Напомним, сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших во времена Майдана 2014.

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимали участие около 500-700 человек, среди них - большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Участники марша растянули большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Кроме этого, возле Офиса президента протестующие поставили президенту Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака, а также анонсировали новую акцию 1 декабря.

"Страна" также рассказала о том, как убивали на Майдане и что он дал стране. Участники "Революции достоинства" поделились своими воспоминания о событиях 8-летней давности, о периоде, когда погибли десятки протестующих и силовиков и когда в стране начались противоречия между народом.