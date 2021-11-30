Фракция "Слуга народа" собирается изменить партийное законодательство и запретить политическим силам в названии заявлять о своей оппозиционности. Таким образом партия "Оппозиционная платформа - За жизнь!" может лишиться названия.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

Политсила считает, что законопроект об изменении партийного законодательства направлен в первую очередь против них, поскольку власть хочет лишить "ОПЗЖ" права на название.

"Слуги" уже проиграли. Их политическая история закончится после следующих выборов. Они это понимают и пойдут на все, чтобы остаться у власти: стряпать тоталитарные "законы", фальсифицировать обвинения против своих оппонентов и незаконно снимать их с выборов. ОПЗЖ обращается ко всем политическим силам с призывом осудить тоталитарные планы партии власти. Фейковая диванная партия, стремительно теряющая поддержку людей, не имеет ни морального, ни политического права диктовать правила развития партийной системы Украины ", - сказано в сообщении.

Напомним, ОПЗЖ подготовила законопроект о выделении 2,5 млрд на спасение медицины и энергетики.

Также сообщалось, что в ОПЗЖ назвали подозрение Медведчуку попыткой Зеленского отвлечь внимание от скандала с его офшорами.