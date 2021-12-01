Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выступил на митинге, который сегодня проходит в Киеве. Во время своей речи он назвал президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников "зелеными соплями" и призвал к досрочным выборам в Верховную Раду.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Турчинов поднялся на сцену в своей черной фуражке и для затравки назвал Зеленского и его людей "зелеными соплями".

"Сейчас в Украине господствует "заказуха", господствует вранье, унижение человеческого достоинства! И кем? Зелеными соплями! Позор!" - закричал Турчинов.

Затем бывший секретарь Совбеза пустился в воспоминания о Евромайдане. Когда "Украина могла войти в Российскую империю".

После этого он сказал, что в Украину снова возвращаются времена Януковича, но нельзя позволять "превратить Украину в губернию России". По этому поводу Турчинов осудил желание Зеленского вести прямые переговоры с Путиным и прорычал на весь Майдан: "Ганьба!"

"Прошло восемь лет (после Революции Достоинства - Ред.) и в Украину снова возвращается цензура, господство лжи....Зеленский и его власть как губка вссасывают в себя все худшее, что был в режиме Януковича", - сказал он.

"Госпереворот", о котором заявлял Зеленский, Турчинов назвал фейком: "Они выглядят олухами. Угроза переворота исходит с улицы Банковой".

Кроме того, Турчинов призвал к досрочным выборам Верховной Рады и заявил, что сегодня создадут "Координационный штаб объединенной оппозиции".

"Пришло время создать "Координационный штаб объединенной оппозиции", которая поведет патриотов Украины на штурм этой "зеленой", позорной, пока еще власти. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, мы это будем делать в соответствии с украинскими законами и правом", - сказал Турчинов.

Досрочный парламентские выборы, судя по всему, будет главным требованием этого митинга.

Напомним, сегодня в Киеве проходит митинг националистов и сторонников Порошенко, "Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.

Также сообщалось, что часть плакатов участников митинга посвящены первой леди Украины.