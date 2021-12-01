"Ермаку и Зеленскому на свадьбу" и "На билет в Ростов". Появилось видео, как забросали мелочью Офис президента
В Киеве, собравшиеся на акцию протеста сторонники Порошенко и националисты, пришли к Офису президента на Банковой и забросала его мелочью. После чего колонна направилась к улице Лютеранская.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
"Это Ермаку (главе ОП, чьей отставки также требуют участники акции протеста - Ред.) с Зеленским на свадьбу!" - сказал один из участников митинга перед тем как бросить монетку в здание Офиса президента.
По словам организаторов, мелочь которую участники акции бросали по ОП, это деньги Зеленскому и Ермаку на билет в Ростов.
Куда митингующие идут дальше - сами участники шествия не знают. Организаторы заявляют, что конкретной локации нет, люди просто пройдут колонной в правительственном квартале.
Стационарной акции на Банковой уже нет, все идут мимо Офиса президента и уходят.
Напомним, сегодня в Киеве проходит акция протеста националистов и сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, она началась на Майдане, откуда митингующие пошли в правительственный квартал. "Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.
Также сообщалось, что организаторы акции обвиняют власть в бездействии по отношению к российской угрозе и коррупции, в преследовании главного редактора сайта "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.