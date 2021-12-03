В Луганске хотят восстановить уничтоженный в ходе боевых действий аэропорт в качестве "знакового ответа Киеву". О такой необходимости в интервью ТАСС заявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

"Это стало бы знаковым ответом Киеву, который первым делом в 2014 году начал захватывать и разрушать наши воздушные гавани как в Донецке, так и в Луганске. Нам нужно думать над восстановлением работы и луганского аэропорта. У Донбасса должен быть хотя бы один аэропорт", - заявил Пасечник.

По словам Пасечника, на территории луганского аэропорта сохранена взлетно-посадочная полоса, а аэровокзал и технологические помещения "можно отстроить заново".

Луганский аэропорт был полностью уничтожен артиллерией летом 2014 года (как и в ситуации с аэропортом Прокофьева в Донецке, в здании долгое время находились украинские военные).

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