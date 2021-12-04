Послы стран "Большой семерки" в Украине поприветствовали начало деятельности Этического совета при Высшем совете правосудия. Орган заработал в среду, 1 декабря.

Пост на эту тему появился в Твиттере послов G7.

"Мы с нетерпением ожидаем, что этот общий украинско-международный орган будет двигаться вперед в своей важной работе по реформированию ВСП", - говорится в сообщении на странице в Твиттере.

Послы также заявили о своей постоянной приверженности поддержке Этического совета и Отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

"Мы призываем все украинские заинтересованные стороны предоставить этим органам полную поддержку", - указано в сообщении.

Напомним, первый состав Этического совета был назначен 9 ноября в соответствии с положениями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-IX от 14 июля 2021 года.

В состав Этического совета вошли: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

В среду, 1 декабря, Этический совет провел первое заседание, на котором избрали председателя органа. Им стал судья Верховного суда Лев Кишакевич.